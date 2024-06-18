畢馬威料香港全年IPO集資額達600億元　較年初預測大降四成

畢馬威（KPMG）公布2024年香港IPO市場中期預測，其全年IPO集資額預測由年初估計的1000億元大降四成，至600億元。不過，畢馬威中國資本市場合伙人劉大昌表示，在港府政策加持下，將推動香港IPO市場持續回暖，故此在今年下半年仍有機會打入全球五甲IPO集資市場。



全球大選年及地緣政治 至全球IPO市場放緩

畢馬威中國資本市場及生命科學行業香港主管合伙人朱雅儀指，地緣政治衝突以及全球多國大選等不定因素，持續影響全球IPO活動。2024上半年全球IPO交易總數為513宗，集資總額達516億美元（折合約4025億港元），較上年同期減少約兩成。她表示，儘管美國IPO市場表現正面，但受亞太地區放緩所影響，整體IPO活動仍然偏軟。

而至今香港IPO市場，共錄得27宗上市項目，集資額為116億元。集資額及數量較去年同期，分別減少35%及15%。其中TMT、消費品市場和醫療保健，以及生命科學行業，在募資總額方面再次領先市場，分別錄得46億元、28億元和15億元。

畢馬威料香港全年IPO集資額或達600億元。（資料圖片）

全年新股上市料有70至80宗

而劉大昌則表示，受惠中國證監會推出的《五項措施》以及《國九條》等政策下，推動A股上市申請人轉赴香港，香港IPO申請數目由上年底少於60宗，升至超100宗。他相信該趨勢下半年將持續，預計全年新股上市料有70至80宗，樂觀情況下集資額可達600億元

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