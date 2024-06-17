阿里巴巴618購物節開賣首日　37萬淘寶小商家GMV按年翻倍

阿里巴巴（9988）旗下淘天集團618年中購物節正在進行，第二個銷售期將持續至6月20日。阿里指出，今年5月，88VIP新增會員數量按年增長超過3倍；618購物節首日，88VIP會員下單人數按年增逾50%。



此外，受惠於商家扶持措施提升效率，618開賣首日，37萬家淘寶小商家的商品交易額（GMV）同比翻倍。



5月88VIP新增會員數 按年增逾三倍

阿里巴巴指，截至3月份季度，88VIP會員數量已超過3,500萬人。今年5月，88VIP新增會員數量按年增長超過三倍。

618年中購物節的首日，88VIP會員下單人數按年增長逾50%，當日人均購買金額按年增長逾30%；88VIP會員的平台訪問量也按年增長逾40%。

阿里巴巴指今年5月，88VIP新增會員數量按年增長超過3倍。（資料圖片）

618開賣首日 37萬家淘寶小商家GMV翻倍

受惠於商家扶持措施，商家效率有所提升，尤其是新品牌和中小商家在今年618的參與度和表現創新高。618開賣首日，37萬家淘寶小商家的商品交易額同比翻倍。

截至5月31日晚上9時，蘋果、小米（1810）、Nike等185個品牌在天貓的成交額均突破1億元人民幣；超過3.7萬個品牌的GMV同比翻倍，包括Burberry和Ralph Lauren等品牌。

在今年的618活動中，有50個趨勢品類的GMV超過10億元人幣，其中如家電類的洗衣機及烘乾機套裝、戶外類的行山鞋及公路單車、興趣類的相機鏡頭及無反相機、電競裝備，以及防曬衣等品類按年均增長50%。