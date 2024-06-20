美國納斯達克據報收緊中港IPO審查　針對持有人身份過程延長數周

外電消息稱，美國納斯達克再次加強對來自中國內地和香港的小型首次公開募股（IPO）的審查，過程可長達數周，以避免重演兩年前幾筆交易後的劇烈波動。



試圖確保美國投資者佔大多數

據《彭博》報道，幾家中港IPO 申請人面臨納斯達克的一系列的審訊，審訊集中在這些公司在上市前出售股票的 IPO 投資者的身份和獨立性上。知情人士表示，到目前為止，還沒有 IPO 因質詢增多而停止，但審查過程延長了數周，增加了不確定性和成本。他們拒絕透露任何面臨審查的公司的名字。

知情人士表示，交易所還試圖確保美國投資者佔這些亞洲 IPO 的大多數。作為審查的一部分，納斯達克官員詢問了出售股東的背景、他們與公司以及彼此之間的關係和歷史。在某些情況下，要求提供檔來支持私人股份的估值，以及銀行檔來證明資金在購買過程中確實易手。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

報道稱，儘管美國大選前地緣政治緊張局勢加劇，但越來越多的來自中港的小公司轉向納斯達克籌集資金。中國內地放鬆了對海外上市的控制，為在長期市場低迷期間無法在國內獲得資金的公司提供了一條生命線。香港的小型股交易所實際上已經關閉多年，直到本月初，納斯達克才成為一個有吸引力的替代方案。

此前，包括 AMTD Digital Inc. 和 Addentax Group Corp. 在內的幾隻來自中國和香港的微型股在 2022 年交易首日飆升了 32,000%，但隨後幾周卻暴跌。這引發了當時在紐約的一輪質詢。

總部位於紐約的納斯達克交易所的發言人拒絕置評。