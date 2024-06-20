半年累升17倍！　呢隻港股「股王」遭證監點名　盤中即暴瀉六成

長久股份(6959)遭證監會指股權高度集中，股價今早急瀉，一度瀉逾六成，最新報42.9元，仍瀉59.1%，成交有1,960萬元。

該公司業務提供質押車輛監控服務和汽車經銷商運營管理服務，現市值仍有86.73億元。

長久股份公布，證監會就股權分布進行查訊，稱公司於2024年6月3日，9名股東合共持有相當於已發行股本的24.11%，連同公司主席及行政總裁家族持有的74.2%股權，相當於共佔集團發行股本98.31%股權，只有1.69%股權由其他股東持有。

證監會指長久股份股權高度集中於數目不多之股東。(蘇煒然攝)

證監會指，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，故即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

年初招股 一手中籤率20.1%

長久股份自今年1月9日上市以來，股價持續飆升，今日開市高見108.2元，較發行價5.95港元上漲約17倍，堪稱港股升幅王。

資料顯示，長久股份以每股5.95元定價，為招股價5.95元至7.9元的下限定價，集資淨額2.5億元。當時一手中籤率20.1%，抽8手（4000股）可穩獲一手。

長久股份於公開發售部分共錄得2,510份有效申請，1,696份受理，超額認購10.7倍，而國際發售部分共輕微超額認購0.1倍。