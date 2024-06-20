永明料強積金賬戶明年7月轉至積金易平台　下半年配置最偏好美股

積金局早前宣布，積金易平台6月26日投入運作，強積金賬戶轉移至積金易平台，按受託人資產管理規模，由大至小上平台。目前永明金融為強積金市場第三大，該公司財富及退休金業務總經理潘紀紅表示，永明金融預計於明年7月上積金易平台。



近期資金較多流入美股及港股

永明資產管理（香港）行政總裁顏建華表示，去年6月推出三隻強積金，包括環球低碳指數、美國及歐洲股票，近期有觀察到資金較多流入美股及港股基金。截至今年5月尾，三隻基金規模合共達近70億港元，當中環球低碳及美股基金資金規模，冠絕去年強積金市場的新基金產品。年初以來以美股基金回報最高，達近14%，而其他兩隻也有逾8%的回報。

永明資產管理（香港）首席投資策略師龔偉怡表示，對於下半年強積金部署，仍偏好美股，雖然啟動減息時間一再延後，但基本面來看，企業盈利仍強健，包括科技股在內相信仍有上升空間。

顏建華指，近期觀察到資金較多流入美股及港股基金。

建議股債比率分別為80%及20%

港股方面，她表示，對於中港市場仍抱有樂觀態度，7月內地政府將召開三中全會，希望能夠有政策支持經濟，利好市場氣氛。對於較為年輕的打工仔，建議股債比率分別為80%及20%，美股可為核心配置，而若果美國減息，定息工具料受惠最大，故此也可適當配置債市投資。

另外，永明金融為慶祝去年推出的三隻基金成立一周年，在推廣期間，即今年7月2日至9月30日（包括首尾兩天），成員凡持有這三隻基金，即可享有上限為0.88%的基金管理費優惠年率，相較現有管理費減幅最高達約30%。