美股｜Nvidia早段曾漲3%　標指首破5500點　道指靠穩

人工晶片（AI）龍頭Nvidia成為全球市值最高公司後，股價於周四（20日）延續漲勢，帶動標普500指數在開市早段曾短暫突破5,500點，其後升幅收窄。



截至本港時間晚上10時57分，道指報38,887點，升52點或0.14%；納指報17,884點，升22點或0.13%；標普500指數報5,494點，升7點或0.14%。

Dell及Super Micro Computer接獲富豪馬斯克（Elon Musk）的AI伺服器訂單，股價曾分別漲逾5%和9%。代為生產晶片的Nvidia股價曾漲逾3.1%，創歷史新高。

美首季經常帳赤字多預期 首領失業救濟人數少預期

美國上周首次申領失業救濟人數，按周下跌5,000人至23.8萬人，少於市場預期的23.5萬人。續領人數按周增加1.5萬人，升至182.8萬人，多於預期。

另一組數據顯示，美國首季經常帳赤字擴大至2,376億美元，多過市場預期，較去年第4季擴大逾7%。

油價升約0.6%

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報 81.19美元，升0.48美元或0.59%；倫敦布蘭特期油報85.63美元，升0.56美元或0.66%。