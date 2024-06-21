德勤削本年IPO金額預測　料至少有4隻集資規模逾78億公司登陸港股

繼畢馬威下調香港新股集資額預測後，德勤（Deloitte）亦下調本港2024年新股集資額預測20%至40%，由年初預估1,000億元削減至600至800億元，惟新股宗數維持80宗。歐振興表示，預料今年本港仍有望打入全球首5位，料全年至少會有4隻集資規模達到10億美元以上的大型新股登陸港股市場。



IPO金宗數及金額按年皆跌

回顧今年上半年，德勤估算香港新股市場大約有30隻新股上市，融資131億元；較上年同期31隻新股上市，融資179億元，宗數按年減少3%及融資額按年減少26.8%。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，今次下調本港集資額預測主因聯儲局減息步伐較市場預期慢，雖然新股市場於3月開始有回暖趨勢，但仍缺乏大型新股上市的支持，新股數量與融資金額較去年上半年表現遜色。

不過，他預計於第三或第四季進行的美聯儲減息可令更多來自美國、歐洲和中東的資金重新配回香港，進而提升市場流動性和估值，促進更多新股上市。又預計全年將會有至少4隻集資規模達10億美元（折合約78億港元）的大型新股來港上市。

稱「萬事具備 ，只欠東風」

歐振興表示，現時香港交易所推出不同措施以及內地鼓勵政策或吸引更多資金流入香港，但始終要取決整體資金走勢。他指香港市場大部分資金被用於存款收息，存款資金比例更是達歷年最高，因此美國聯儲局減息將成影響資金流入市場的關鍵。他形容「萬事具備 ，只欠東風」，稱若聯儲局有明確的減息信號，在配合上半年政府推出的各種利好措施，相信會有助吸引資金重新部署至香港市場，令港股迎來大反彈。

歐振興又稱，香港集資額排名重返第五位「有機會、有挑戰」，由於年內美國的紐交所和納斯達克有大機會保持全球IPO首兩位，而印度市場將迎來大型車廠分拆業務上市。不過，他相信内地政府仍有許多措施，包括市場預期的再降準及減息等可以去刺激經濟。