美股｜道指收市升260點　Nvidia挫逾6.6%　納指瀉1.09%

美國關鍵通脹數據、5月份個人消費支出（PCE）價格指數本周公布，市場仍憧憬今年減息兩次。美股周一（6月24日）個別發展，道指收市升260點；納指則受Nvidia等晶片股下滑拖累，收市跌1.09%。人工智能（AI）龍頭Nvidia股價繼續回吐，連續第三個交易日下跌，收市挫6.68%，每股收報118.11美元，公司市值回落到3萬億美元以下。



道指收市報39,411.21點，升260.88點或0.67%；納指報17,496.82點，跌192.54點或1.09%；標普500指數收報5,447.87點，跌16.75點或0.31%。

多隻晶片股下跌，台積電美股、博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、Marvell Technology等也分跌3.58%至5.73%，拖累費城半導體指數（SOX）跌3.02%。

傳與蘋果AI合作 Meta升0.83%

有報道指Facebook母公司META討論與蘋果（Apple）在AI領域合作，Meta股價上漲 0.83%。蘋果升0.31%。

運動服裝製造商Under Armour同意支付4.34億美元以和解2017年有關銷售披露的集體訴訟，該公司股價升1.86%。

RXO日前宣布將以10.25億美元收購聯合包裹服務公司（UPS）旗下Coyote Logistics業務部門，股價上漲23.01%。

報道指Affirm Holdings獲高盛上調評級至「買入」，股價上漲 12.82%。

美元指數下跌 油價約升1%

美元指數周一（24日）下跌，在匯市尾市報105.48， 跌幅約0.38%。其中，美元兌美元小幅回落，跌約0.07%至159.68。

油價上升，紐約原油期貨每桶收報81.63美元，升0.90美元或1.11；倫敦布蘭特期油收報86.01美元，升0.77美元或0.9%。