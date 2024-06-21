強積金｜MPF美股基金累吸96億　已逼去年總額　日股基金首淨流出

GUM發布2024年5月強積金市場分析報告。截至5月31日，強積金市場總資產上升2.4%，至1.214萬億港元。值得留意，年初至今，約 96 億元資金淨流入美國股票基金，反映打工仔續看好美股，而「大本營」香港股票基金（追蹤指數）則錄41億元淨流出。

5月MPF基金淨流入首五位﹙百萬港元)。﹙GUM圖表﹚

GUM數據顯示，5月資金淨流入最多的前五個資產類型則包括「美國股票基金」、「預設投資策略 – 核心累積基金」、「強積金保守基金」、「預設投資策略-65歲後基金」和「環球股票基金」。其中「美國股票基金」的資金淨轉入超過第二至第五名的資金淨轉入總和，受成員熱烈追捧。另外，歐美股票成份較多的「預設投資策略 – 核心累積基金」及「環球股票基金」的淨轉入增加，亦反映成員對歐美地區的前景較有信心。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出：「截至 5月，轉入美股基金的資金錄約 96 億元，已逼近去年全年轉入美股基金總額。2024年除 4 月外，美股均為其餘月份最吸金的資產類別，反映成員對美股維持信心。另一方面，「固定收益基金」連續兩個月錄得淨流入，顯示部分成員開始採取較保守的投資取向。

5月資金淨轉出最多的前五個資產類型包括中港股票。﹙資料圖片﹚

另一邊廂，5月資金淨轉出最多的前五個資產類型包括「混合資產基金 (80% 至 100% 股票)」、「香港股票基金（追蹤指數）」、「日本股票基金」、「混合資產基金（60% 至 80% 股票）」和「大中華股票基金」。其中日本股票基金今年首次出現單月資金淨流出，約5.3億；而與中港市場相關度較高的資產類別，亦出現較明顯的資金淨流出。

5月MPF基金淨流出首五位﹙百萬港元)。﹙GUM圖表﹚

在市佔率方面，宏利以27.8%的佔有率居首，滙豐（17.7%）和永明（10.9%）繼續位列第二和第三。連同第四及第五位的友邦(9.1%)及中銀保誠(7.3%)，首五名供應商共佔強積金市場超過72%。