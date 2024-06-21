美股｜道指收市升299點　Nvidia回吐3.5%　標指曾破5500點後倒跌

人工晶片（AI）龍頭Nvidia躍居全球市值最高公司後，股價於周四（20日）早段曾再創新高，帶動標普500指數曾突破5,500點。但其後晶片股回落拖累，Nvidia與標指轉跌，道指則至收市升299點。



道指收市報39,134.76點，升299.90點或0.77%；納指報17,721.59點，跌140.64點或0.79%；標普500指數收報5,473.17點，跌13.86點或0.25%。

特朗普社媒股價急挫逾14%

Nvidia股價曾急挫4.5%，低見每股129.53美元，至收市改窄至下跌3.54%，每股收報130.78美元。晶片股Advanced Micro Devices（AMD）則上漲4.62%。

蘋果公司（Apple）下滑2.15%，為跌幅第二大道指成份股。

美國證券交易委員會（SEC）公布，前總統特朗普（Donald Trump）屬下的社交媒體公司DJT，轉售個別股票和認股權證的申請獲准。由於公司股權或被稀釋，令股價暴跌 14.56%。

美5月新屋動工按月下跌5.5%

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數，按周下跌5,000人至23.8萬人，少於市場預期的23.5萬人。不過，整體領取救濟人數為1月以來最高，顯示美國就業市場持續降溫。

此外，5月份新屋開工量按月減5.5%，以年率計為127.7萬間，降至近4年來的最低水平，也顯示經濟活動依然溫和。

另一組數據顯示，美國首季經常帳赤字擴大至2,376億美元，多過市場預期，較去年第4季擴大逾7%。