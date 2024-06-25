5初創奪瑰麗慈善基金創業家大獎　助推可持續發展　包括無電製冷

創業與環保也可達致雙贏。瑰麗慈善基金與香港青年協會合作推出的「瑰麗慈善基金創業家大獎」昨日舉行頒獎禮，5間獲勝初創企業憑多項可持續發展構思，各獲得10萬元創業資助金，以及與瑰麗酒店拓展商業合作的機會。

獲勝初創 推可持續發展

活動旨在鼓勵本地初創企業發揮創意，透過業務實踐可持續解決方案，為社會創造綠色價值。

五間優勝初創企業，包括「Earthero Studio Limited」、「define CLEAN Limited」、「i2COOL Limited」、「Time to Gold Limited」以及「Gaau1 UP Design Studio Limited」，涵蓋不同領域業務的可持續發展，涉及可持續教育與藝術策展、綠色科技、無電製冷技術、傳統糕點文化，以及塑膠廢物升級再造。

麥美娟︰青年創業家渴求平台及機遇

民政及青年事務局局長麥美娟於頒獎典禮致詞時表示，特區政府於2019年推出「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，為有意在香港、大灣區以及內地城市創業的青年提供啟動基金，以支持非政府機構及推動性青年創業，並鼓勵把握大灣區建設所帶來機遇，其中「Time to Gold Limited」和「Kira Concepts Limited」正是獲得民青局創業資助計劃下初創團隊。

麥美娟表示，她曾向獲得資助的青年創業家們問過一個問題「創業時最想獲得政府幫助他們什麼？」，最終得到統一回覆：平台及機遇。她直言，「資金當然是他們想的，但同樣重要的是有一個平台和機會可以讓他們開闊事業，找到生意夥伴以及發展商機。」她又稱，這亦是為何成立創新「創業基地聯盟」的目的，強調希望透過聯盟建立渠道讓青年創業家可以與大灣區城市以及香港創業家交流，獲得更多創業資訊。

鄭志雯︰推動綠色價值有望帶來龐大機遇

瑰麗慈善基金董事會主席兼瑰麗酒店﹙Rosewood﹚集團首席行政總裁鄭志雯表示，「瑰麗慈善基金創業家大獎」設立的初衷為敢創新、做實事的年輕一代創造更多的成長機會，推動創新發展以實際行動幫助青年人應對創業的挑戰。

她補充，推動綠色價值有望帶來龐大機遇，相關的服務、設備以及產品均可以成為經濟增長重要一部分，因此亦將聚焦可持續發展、追求創新。