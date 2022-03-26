專訪｜Rosewood變身學堂　回饋社會豈止捐錢　鄭志雯︰要親自去做

企業「取之社會、用之社會」，說來容易，實行卻很難，歐美近年提倡企業要加強ESG，內地亦要「共同富裕」，許多大企業紛紛響應，陸續大手筆捐錢，如騰訊（0700）、阿里巴巴﹙9988﹚都捐千億元人民幣。回到本港，只要有大型籌款活動，也不難見到城中富豪的身影。



今時今日談「回饋社會」四個字，又是否簡單如捐錢就可以？瑰麗酒店（Rosewood）集團首席行政總裁鄭志雯接受《香港01》專訪時提到，今天企業的社會責任，不僅是簡單捐錢做義工，還要自身理念去影響社會。



鄭志雯認為，今天企業講「回饋社會」，不再僅以「捐幾多錢」去衡量。（黃寶瑩攝）

星級酒店也可變學堂，令Staycation（本地度假）不只是「唱喝玩樂」般簡單。香港瑰麗酒店分別於去年8月及12月，先後兩度推出「Staycation for Good」，8月盛夏與惜食堂及綠田園基金等合作，舉辦互動工作坊，更安排到綠田園基金半天遊，親身體驗傳統的稻米種植方法和捆稻草的工序，亦會了解廚餘變成堆肥的過程，如何種植出更健康的有機農作物。

鄭志雯認為過去兩次活動都有不同的意義，首次與惜食堂及綠田園基金等合作，是希望教育小朋友食物的概念：「節約、唔好浪費，食物幾難先可以得到......呢個概念係基本，但好重要，好多小朋友係唔知。」她亦希望可以給予小朋友機會，了解到香港仍有不少農夫，以及他們所扮演的角色。

至於12月聖誕節的一次，Rosewood與「陳校長免費補習天地」等機構合作，為一眾小客人舉辦派對，拉近大家距離，了解及學習多樣性的家庭及經濟背景，為不同階層作出貢獻。另外，酒店一直有與路舍（ImpactHK）合作，透過不同計劃向無家者提供財政資助、免費餐膳和就業培訓機會。

兩次活動反應不俗，隨著港府公布放寬防疫措施路線圖，Rosewood也正籌辦第三次，冀疫情緩和後，可再「開班」。

重新定義酒店業 回饋社會不只「捐錢」

鄭志雯是瑰麗酒店集團首席行政總裁，管理40多間酒店，同時是4個小朋友的母親，成為「寓教於樂」的靈感來源。她指出，Staycation是疫情下難得放鬆的親子時間，但希望藉機令假期成為一段有意義的「旅程」，「真正明白社會問題，親身經歷點去回饋社會係更加有意義。小朋友放兩星期假係好難得，我點令到呢個星期充實？我係一個媽媽我係咁諗，我估好多香港嘅父母都係咁諗。」

有這樣的想法，或多或少也從家人身上傳承下來。鄭志雯出身富裕，爺爺是一手創立新世界集團、人稱「彤叔」的鄭裕彤；到父親鄭家純一代，生意愈做愈大，據福布斯，鄭家純及其家族身家估計達264億美元，是本港第三大富豪，「自細長大爺爺同爸爸都有好強嘅社會責任，由細到大都聽到佢哋諗點幫個社會，細細個10、11歲都有做義工，媽媽都有叫我去做，呢一啲長大後，令到我明白更多個社會。」

這也幫助她於酒店服務上帶來靈感，「回饋社會」不再是單單的捐錢，而是如何用自身理念去影響社會，達到「寓教於樂」，「酒店係叫款待業（Hospitality），我係度諗定義係咩呢？係咪嚟住嘅客人先要款待佢？客人之外亦要睇員工同社區，呢個先係真正嘅Hospitality－照顧客人、照顧員工、照顧社區。」

鄭志雯雖然出身富裕，但自細就從家人身上學懂何謂「社會責任」，更認為「回饋社會」不再是單單的捐錢，而是如何用自身理念去影響社會，達到「寓教於樂」。（黃寶瑩攝）

體驗＋教育 落手落腳影響社會

Rosewood希望為客人創造體驗，不是「就咁係度住」這樣簡單，而是每一次都有一個新嘗試，「呢個先住重點，唔係只為賺錢，我有4個小朋友，就會諗當我小朋友長大，我想呢個世界係一個點樣嘅世界？Rosewood作為一個企業，可以點扮演重要角色，去將呢個世界變得更美好？」

變得更美好，看似一個難以達到的目標，但或許只要每人「行多少少」，世界可能會有所改變。因此對她而言「回饋社會」要有兩個理念，一是為客人提供體驗，二是教育機會，「親身要去make impact（影響），要親自去做......捐錢固然重要，但好多社會問題同需要，唔係簡單捐錢就解決到，好多可能需要cultivate（培育）人與人之間關係，當你親身去帶經驗畀小朋友或者客人，係一個教育嘅機會，捐錢唔會帶到一個教育嘅機會。」