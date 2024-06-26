日圓再失160大關　分析料短期或跌多10 Yen　兌港元低見4.58！

日圓兌每美元周三再失守160大關，為4月底以來首次，現觸及160.02，每百日圓低見4.8795港元。有分析認為，日圓低處未見低，恐跌至1986年以來最弱水平的風險，即低見170大關。

《彭博》引述Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co.和瑞穗銀行稱，在投資者繼續拋售日圓、追逐收益更高的美元之際，日圓可能會跌向1美元兌170關口，距離當前水平相差大約10日圓，每百日圓大約低見4.58港元。

報道指，日圓今年以來下跌近12%，投資者眼下幾乎看不到足以扭轉這種勢頭的催化劑，包括日本央行可能的日圓買盤。5月初以來的市場走勢突顯了這一點，在創紀錄的9.8萬億日圓（614億美元）資金進入市場後，日圓幾乎回到了原點。

「美元兌日圓有可能相對較快地觸及170日圓，」ATFX Global Markets的日圓交易員Nick Twidale表示。「短期干預不起作用。」

匯率・美元・日元・日圓：這是2022年6月16日路透社拍攝設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣以及貨幣匯率折線圖表。（Reuters）

空軍押注日美利差擴大

報道指，日圓空頭押注的核心是日本與美國日益擴大的利差。聯儲會尚未降息，基準利率區間上軌為5.5%，而日本央行的利率區間上軌僅略高於零。

日本外匯事務最高官員神田真人周一警告稱， 當局做好在必要情況下全天候隨時進行干預的準備，但他的話幾乎沒有產生任何影響。

4月29日日圓觸及160.17，當時日本當局疑似進行了兩次近期干預中的第一次。第二次干預似乎是在5月1日。