亞幣跌至逾19個月以來最低水平　分析︰美利率高企　打破反彈希望

美國遲遲未減息，在市場預期美國利率可能會在更長時間內保持較高水平的推動下，美元走強，而亞洲貨幣跌至逾19個月以來最低水平。

彭博亞洲美元指數周四下跌0.1%，至2022年11月以來最低水平。在此之前，菲律賓披索和印度盧比在前一天均接近紀錄低點，而韓元逼近關鍵的1美元兌1,400韓元關口。

《彭博》報道指出，美元強勢走升今年給亞洲市場造成了嚴重衝擊，給各國央行帶來了加強捍衛本幣匯率的壓力。交易員正在關注日本當局是否干預，印度、越南和印尼都入場干預。

「美國利率長期維持較高水平，正在打破亞洲貨幣反彈的希望，」華僑銀行駐新加坡外匯策略師Christopher Wong表示。「在人民幣和日圓再度走軟後，問題還在繼續。央行可能不得不採取更強有力的干預措施來平抑市場波動。」

美匯指數昨晚急升，最高升至103.82，再創14年高位。（路透社）

彭博美元即期匯率指數自去年12月底以來已上漲近5%，聯儲會官員暗示可能暫不降息直至通膨持續降至目標水平。

人民幣貶值也是彭博亞洲美元指數今年下跌逾3%的原因之一。人民幣2024年以來已下跌逾2%。

RBC Capial Markets駐新加坡策略師Alvin Tan表示，日圓和人民幣走軟可能會對地區貨幣產生溢出效應，尤其是韓元和台幣。

其他新興市場貨幣也走低，土耳其里拉和巴西雷亞爾今年均下跌超過10%。