美股｜道指收市升36點　納指漲0.3%　美光科技挫7%

市場觀望即將公布的個人消費支出（PCE）物價指數，美股周四（6月27日）變動不大，道指收市升36點，納指小幅上漲。



道指收市報39,164.06點，升36.26點或0.09%；納指報17,858.68點，升53.53點或0.30%；標普500指數收報5,482.87點，升4.97點或0.09%。

Amazon漲2.19% Nvidia跌1.91%

美光科技（Micron Technology）股價跌7.12%，該公司前一天公布的營收預測，僅符合市場預期，令投資者感到失望。

Amazon股價市值前一天首次突破2萬億美元後，周四股價漲2.19%。微軟、 Alphabet及Meta Platforms等大型股亦漲0.15%至1.26%。

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價再度波動，至收市跌1.91%，每股收報123.99美元。

連鎖藥房Walgreens Boots Alliance下調2024年利潤預測，並宣布計劃關閉更多表現不佳的美國門市，股價下跌22.16%。

Levi Strauss第二季營收未達預期，股價下跌15.27%。

首季GDP增長上修 新領失業救濟人數少預期

美國5月份耐用品訂單初值按月增長0.1%，預期為跌0.1%；扣除運輸項目後則按月下跌0.1%，增強市場對聯儲局9月減息的希望。

美國今年首季國內生產總值（GDP）按季年率，最終修訂增長1.4%，高過市場預期；首季個人消費支出（PCE）物價指數終值升3.4%；核心PCE物價指數終值為升3.7%。

另外，美國上周新申領失業救濟人數減少6,000人降至23.3萬人，少過市場預期。續領人數增加1.8萬至183.9萬人，多過市場預期。