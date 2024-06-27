花旗維持恒指年底19800點目標　料港樓價跌逾一成　睇好美日歐股

港股今日﹙27日﹚失守18000點大關，逼250天移動平均線，惟大行保持年底近兩萬點目標。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪維持對恒指今年底目標價19800點不變，並推薦買優質科網板塊，以及高息內銀及電訊股等較受惠政策推動的企業。另外，料本港樓市跌超過一成。



他解釋，科網股首季業績普遍優於預期，其人工智能的應用料有助於科網公司優化成本並提高利潤率；同時科網股首季提高股東回報，故預期優質科網龍頭可跑贏大市。

內房回穩有利內銀

廖嘉豪補充，近期內房有穩定及好轉跡象，稱隨著賣地供應減少、信貸情況開始好轉以及二手市場開始復甦，加上當局增加對內房信貸撥備以及放寬首付等各種政策支持下，可以穩定到市民對樓市的信心。他繼指，若內房問題得到改善亦利好未來內銀的資產質素，以至其他行業及其他經濟層面。

至於香港樓市，該行維持對本港樓市審慎的觀點，料今年樓價跌幅或超過一成。他表示，目前利息高企，其租金回報水平仍低於實際按揭利率，預計要等到息口回落到3至3.5厘，才會見到樓市好轉。

廖嘉豪稱利息高企影響下本港樓市或跌超一成。（資料圖片）

預料美股今年目標價5600點 看好美、歐、日股

環球市場方面，廖嘉豪稱美股科技股板塊、尤其AI人工智能相關產業盈利增長明顯，支持美股的整體盈利增長。他稱，截止去年底，科技股等增長型行業估值雖然選高於過去10年均值，但其盈利佔指數比重達36%至37%，可見其盈利對美股的重要性，認為科技股以及人工智能還有許多增長空間。他直言「人工智能還是初期階段，尤其數據中心及半導體記憶體行業其增長潛力好巨大。」認為美股股盈利可繼續支持其估值，預料今年美股﹙標指﹚目標價介乎5600點。

同時，他預料歐洲央行會再度減息至2.25厘，將有利於歐股中長線前景理想發展。廖嘉豪補充，歐股無論是股息還是股本回購資本分派比率較美股有個明顯優勢，稱若即將選舉的結果開始塵埃落定，將消化相關不明因素並有助升歐股盈利提升。

對日股，他亦持看好態度，認為支持日股上升主要因素包括企業資本開支以及本地消費的加速，稱日本於年頭加薪幅度將於下半年陸續反映於市場，並帶動整體消費內需市場。廖嘉豪補充，日股企業資金自由現金流達歷史新高至6萬億日圓，稱龐大資本自由現金足以支持日本企業增加資本開支。