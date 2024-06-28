趕半年結尾班車　7新股同日招股　如褀出行擬集資最多13.6億

新股IPO市場迎來小回春，多隻新股趁港股半年結前招股，包括如祺出行 （新上市編號：9680） 、百望股份 （新上市編號：6657） 、方舟健客（新上市編號：6086） 、廣聯科技控股 （新上市編號：2531） 、西銳 （新上市編號：2507） 、聲通科技 （新上市編號：2495） 、瑞昌國際控股 （新上市編號：1334）， 7隻新股將於6月28日齊齊招股。



新股IPO：如褀出行

其中，內地出行服務公司如褀出行(9680)，今日（28日）起至7月5日招股，計劃發行3,000.5萬股,，一成在港作公開發售，招股價介乎34元至45.4元，集資最多13.6億元。以每手100股，一手入場費約4,585.8元，預期將於7月10日掛牌，中金公司、華泰國際、農銀國際為聯席保薦人。

如褀出行主要業務是提供網約車服務，去年收入21.6億元人民幣，按年升57.9%，年內虧損6.9億元人民幣，擴大10.5%。集團引入廣汽工業、小馬智行、Voyager以及WeRide為基石投資者，認購約8億元。

預期所得款項淨額約40%將用於自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動，20%用於出行服務產品升級及運營效率提升，10%用於在出行行業價值鏈中建立戰略合作夥伴關係、投資及收購，10%用作營運資金及一般公司用途。

如褀出行內地出行服務公司，主要業務是提供網約車服務。（如褀出行官網）

新股IPO：百望股份

另外，百望股份（6657）是中國內地一家企業數字化解決方案提供商， 同樣於28日至7月5日招股，計劃發行926.2萬股H股，香港及國際發售及分別佔一成及九成，招股價最高為40元，集資最多3.7億元，每手100股一手，入場費約4,040.4元，預期7月9日掛牌，海通國際為獨家保薦人。

百望股份專注於通過百望雲平台提供SaaS財稅數字化及數據驅動的分析服務，去年收益7.1億元人民幣，公司擁有人應佔虧損及全面開支總額3.6億元人民幣，增1.3倍。公司引入江蘇原力為基石投資者，投資2.6億元。

預期所得款項約31.5%將用於進一步升級及增強解決方案的功能和特性，並進一步擴展解決方案組合，29.4%用於提升研發能力，19.3%用於發展營銷及品牌推廣計劃，11.5%用於有選擇地尋求戰略投資及收購機會，餘下8.3%用作營運資金及其他一般企業用途。