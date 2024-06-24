百圖生科夥港投合作　讚學術研究國際高度認可　承諾優先來港IPO

百圖生科（BioMap）今日（24日）與香港投資管理有限公司（港投公司）簽署戰略合作協議。百圖公司為百度（9888）創始人李彥宏旗下生物科學AI大模型公司，據悉李彥宏本人有親自到場。公司在港成立創新中心，計劃5年內支持50個以上的前沿生科早期研發項目，且會優先審核經由香港高等院校和生態合作夥伴，所推薦的項目。



財政司司長陳茂波直言，本港擁有世界級別的集資平台，歡迎像百圖這樣的生物科技創新公司來港上市。百圖生科聯合創始人劉維指，正在討論IPO計劃，不過並未披露具體的上市時間表，但定會優先選擇香港上市。

財政司司長陳茂波與百圖聯合創始人劉維於合作協議禮握手。（黃浩謙攝）

陳家齊指港投領銜效應顯著 可撬動至少1倍以上市場資金

百圖將在港設立旗下首個國際創科中心（BioMap InnoHub），其創新中心的首個落地項目即為「生物計算創新加速計劃（BioMap BioX）」，計劃在5年內支持50個以上的前沿生命科學早期研發項目，且會優先審核經由香港高等院校和生態合作夥伴推薦的項目，此外還將在港培養此類青年人才。

港投公司行政總裁陳家齊指，港投公司的領投效應正面且顯著，可撬動至少一倍以上的市場資金。換言之，港投每投資1蚊，就會吸引至少1蚊的其他資金，投資同一項目。而這些投資主要來自海外投資者以及機構投資者。

陳家齊指，公司選擇項目的標準清晰嚴謹，此前的AI獨角獸「思謀集團」，以及今次投資百圖，均是「千挑萬選」的結果。她透露公司投資圍繞三大主題，分別是AI大模型等科技、生命科技、新能源。公司創始規模約620億元。

陳家齊稱思謀集團以及今次投資百圖均是「千挑萬選」的結果。（黃浩謙攝）

百圖指香港學術研究實力強勁

百圖劉維就指，其認為香港最大的優勢在於，有國際範圍內高度認可的學術研究團隊。此外，在數據合規以及知識產權保護等方面，也利於取得跨國客戶信任。

不過他也直言，不只在香港，全球範圍內生物科技行業的挑戰都在於，優秀的學術研究成果距離產業化有很長的週期，學術研究致力於木桶理論中的「長板突出」，但產業化則需要「短板平衡」。

財政司司長陳茂波致辭時同樣指出，香港是世界領先大學和研究機構的所在地，但是在大量基礎研究成果湧現前，本港需先意識到研究進步需要輔之以在研究、商業化、工業化之間強大的轉化能力。而將人工智能AI與生物技術結合，也是香港的新願景，本港在這兩方面也具備堅實的基礎，需把握先發優勢，搶攻先發展生物計算領域。

財政司司長陳茂波指將人工智能AI與生物技術結合是香港的新願景，稱將發揮香港優勢搶攻先發展生物計算領域。（黃浩謙攝）

百圖生科優先考慮來港上市

今次合作中，陳茂波表示歡迎像百圖公司這樣的生物科技創新公司來港上市，本港擁有世界級別的籌款平台，集資的全鏈條成熟，無論是私募基金，還是投資公司均齊備，具備完整的投資生態圈，可幫助企業發展壯大。

百圖也表示，還在商討IPO計劃，雖未有具體上市時間表，但承諾會優先考慮本港作為IPO地點。