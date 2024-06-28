內地客免稅額提高　政府料每年額外帶來約88至176億購物消費額

內地提高居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度由現行的人民幣5,000元提高至人民幣12,000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計人民幣15,000元。



政府發言人表示，歡迎並衷心感謝中央政府積極回應特區政府的建議。新安排下，估算每年能為香港帶來額外約88億港元至176億港元購物消費額，經濟增加值約27億港元至54億港元。



新措施在七月一日起適用於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸，並將於八月一日在所有口岸實施。

行政長官李家超表示，衷心感謝中央的殷切關心，推出多項有助促進香港經濟的措施。是次在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下，提高內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度的措施，凸顯中央政府對香港特區經濟發展的支持。新措施可提升內地居民旅客在港購物的體驗，讓他們在購物時享有更大的自由度，有利於香港吸引更多旅客來港，推動多元化的旅遊發展。另一方面，措施亦可促進本港的零售市道，為本地經濟注入動力。

今年首五個月訪港旅客人數持續上升。截至五月底，訪港旅客總數達1 800萬人次，較去年同期增加高達百分之七十八，其中內地旅客錄得1 380萬人次，較去年同期增加約百分之七十四。今年首季內地過夜旅客平均留港時間為3.1晚，人均消費約為5,400港元。新措施可以為內地旅客提供更多在港購物的選擇，配合他們的消費需求，讓他們享受購物樂趣，同時豐富在港的旅遊體驗。