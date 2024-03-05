兩會｜陳勇：海關總署列席港人大開會　料會考慮提升免稅額至3萬

港區全國人大代表團副團長、民建聯立法會議員陳勇表示，總理李強的政府工作報告雖然精簡，但也有指明香港未來發展方向令人鼓舞。他指，港區全國人大今日下午（5日）隨即開會審議政府工作報告，海關總署、國家發改委和財政部等官員也有出席，相信海關總署已聽到港區人大代表提出把內地人來港購物免稅額由五千元上限調升至三萬元的訴求。



陳勇（左）指港區全國人大下午審議政府工作報告，海關總署等中央官員也有代表出席（陳勇提供影片截圖）

陳勇傍晚在北京回應政府工作報告，指港區全國人大代表對政府工作報告的內容均深受鼓舞，指全球有一些國家正經歷戰亂、經濟波動等情況，國家在去年的經濟增長仍能有5.2%，在國家主席習近平帶領下，國家對外克服挑戰，也解決了內部問題，取得了好成績。

他又指，李強總理的政府工作報告雖然精簡，但也有指明香港的未來發展方向，令香港市民對「一國兩制」行穩致遠更有信心。

他指，港區全國人大代表下午隨即開會審議政府工作報告，海關總署、國家財政部、發改委等中央部委均有代表出席，相信海關總署也聽取了港區人大提出把內地旅客來港購物的免稅額由現時五千元，提升至三萬元的訴求。

陳勇稱，配合政府工作報告提出港澳更好融入國家發展大局的方向，及提振經濟，大家的方向是一致。