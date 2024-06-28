港交所建議收窄股票買賣價差50%至60%　涉及股份介乎0.5至50元

港交所（0388）就建議下調香港證券市場股票最低上落價位諮詢市場



港交所建議，下調若干價格範圍內股票的最低上落價位，降低整體交易成本及提升流動性。建議分兩階段實施，第一階段是股價10元至50元價格範圍的證券，建議將其最低上落價位下調50%至60%。

將分兩階段實施

未來將視乎第一階段的實施情況及影響，再考慮是否實施第二階段，將股價0.5元至10元價格範圍的證券的最低上落價位下調50%。港交所預期第一及第二階段將分別涉及約300及1,300隻適用證券，佔日均成交總額近30%及25%。

港交所網頁

港交所今天（28日）刊發諮詢文件，諮詢期為期十二周，至2024年9月20日結束。

港交所副行政總裁兼聯席營運總監姚嘉仁表示：「香港交易所致力從多方面提升香港資本市場作為國際金融中心的吸引力。我們很高興在今天提出諮詢建議，就下調市場上指定證券的最低上落價位收集市場意見。經過仔細分析後，我們認為下調個別價格範圍的證券的最低上落價位，有助市場價格發現及提升流動性。」

最低上落價位是股價的最小價格變動單位，亦會影響股票的最窄買賣價差，下調最低上落價位或可降低投資者的整體交易成本。香港特區政府去年成立促進股票市場流動性專責小組，提出包括檢討最低上落價位等一系列提升市場流動性的建議。