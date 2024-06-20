冀重振香港金融措施繼續出台　港交所最受惠｜許繹彬

一向依賴消息為主導的港股，本周終於又有消息出來，但本次消息並非全依賴國內的消息，而是香港自救的消息，於本周二（18日）終於千呼萬喚出來，對香港金融業的發展可謂是重要里程碑。探討接近三年的「惡劣天氣正常開市」措施，在本周二終由特首李家超鄭重宣布，港交所9月23日起落實「打風不停市」新措施。



特首更清晰指出，環球主要股票市場，包括鄰近的深圳、上海，都會在惡劣天氣下維持交易，而香港貴為國際金融中心「無理由唔睇齊」，而要走另類路線；特首更指，現今香港的絕大部分交易屬電子化，因此沒理由其他市場在惡劣天氣下可不停市，而香港做不到

外間諷香港為國際金融中心遺址

筆者認為，香港股票市場在過去三年可謂陷入前所未有的困境，不論點數﹑成交金額及IPO集資方面，早已被亞洲其他地區遠遠拋離，外間更諷刺香港為「金融中心遺址」，因此要在短期內可以復原，相信並非易事。儘管今次的「打風不停市」措施，對世界較為著名的交易所來說，根本並非新鮮事，因為它們不論在任何惡劣天氣下，其實從未試過停市；除非因惡劣天氣而造成大型的事故，如停電而影響交易所運作，才有機會可能作出局部停市的安排，否則絕不會停市。因此，香港市場如今才公布「打風不停市」措施，相信不會立刻令香港的金融地位作出突破，而只是能與其他競爭對手看齊，從而可以與其爭一日之長短。

再者，眾所周知，現今港股的主要成交來源，一定是透過港股通南下的「北水」，如果國內投資者在港股通交易時因惡劣天氣而停市，除有可能令他們錯失投資機會外，更因為他們接觸的國內股票市場根本從未聽聞會有此等措施，而令他們可能會在颱風來侵的季節對投資港股通而有所保留。因此，是次港府推行「打風不停市」措施，並不會突然為淡靜的成交帶來驚喜，但或能挽回一點面子；是次港府可謂在「自救」香港金融市場上行前一步，未來希望繼續推出救市方案，以重振本港金融業為最終目標！如果真是夢想成真，直接受惠的，非港交所（0388）莫屬。

大市向18800點進發

談回港股的走勢，近期好像建立了一個保護網一樣，連續三次一到達17800點附近時，便作出反彈；不知是否巧合，港股本周亦是同樣在暫低見17752點後，除可能再配合特首公布的「好消息」外，周三（19日）市場更傳出國家隊救市消息；因而令沉靜一時的港股突然急升超過500點，除結束三連跌及令恒指重上18000點外，更將10天線、20天線等多條移動平均線一一衝破，帶動大市上升的主要板塊當然又是科技股，ATMXJ一同發力，傳統的中資金融股亦顯著造好，平保（2318）、中人壽（2628）、招行（3968）、建行（0939）、工行（1398）及中行（3988）一起助力，令大市終於打破近日的沉靜，變得有點起息，惟成交金額只有約1,128億元，是否只是臨近月尾期指準備三期結算（月結﹑季結及半年結）而作出挾淡倉行為，還是有力再向18800點的阻力區推進，相信仍有待確認。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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