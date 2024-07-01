復星旗下豫園悉售持北海道滑雪場TOMAMU日企　作價408億日圓

復星（0656）旗下﹑於上海掛牌的豫園（上海﹕600655）將其悉數持有﹑於日本經營溫泉旅館及餐飲店等業務的新雪99.998%股權，以408.37億日圓出售予鈴木大亮。



復星指出豫園旗下的裕海於6月28日與買家簽訂協議，將手上持有的新雪99.998%股權，悉數售予鈴木大亮旗下的YCH 16。完成交易後，豫園會將所得款項用於一般資金用途，又預料會對豫園及對公司財務業績表現具有積極正面影響。

株式會社新雪的經營範圍包括：溫泉旅館及餐飲店、物品銷售及郵購業、房地產交 易業、旅遊業、酒店、餐廳及其他休閒設施的運營受托。 公司持有株式會社TOMAMU PROPERTY和株式會社星野RESORTS TOMAMU的100%股權。 株式會社星野RESORTS TOMAMU 主要資產為位於北海道Tomamu的滑雪場度假村。

公司又指出截至去年底，相關日本業務總資產為438.4億日圓﹑淨資產為13.16億日圓，除稅後利潤為6.11億日圓。