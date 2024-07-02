港5月零售業總銷貨值按年大跌11.5%　今年以來挫6%

政府統計處今日（2日）發表最新的零售業銷貨額數字。2024年5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為305億元，按年下跌11.5%，遜預期。2024年4月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌14.7%。與2023年同期比較，2024年首五個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.1%。



扣除其間價格變動後，今年5月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌12.9%。今年4月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年下跌16.5%。

在2024年5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，較2023年同月上升21.9%。2024年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2023年同月上升11.5%。與2023年同期比較，2024年首五個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌1.0%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年5月與2023年5月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.4%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌8.9%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌21.4%）；服裝（下跌18.8%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌4.1%）；百貨公司貨品（下跌21.1%）；汽車及汽車零件（下跌29.8%）；燃料（下跌11.6%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌11.7%）；傢具及固定裝置（下跌15.9%）；中藥（下跌15.1%）；以及眼鏡店（下跌18.4%）。

另一方面，2024年5月與2023年同月比較，藥物及化妝品的銷貨價值上升2.5%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升2.2%）；以及書報、文具及禮品（上升6.9%）。

政府發言人表示，5月零售業總銷貨價值按年繼續顯著下跌，主要受到旅客和市民消費模式的轉變，以及港元匯率高企的影響。（鄭子峰攝）

政府：香港目前整體經濟情況正面

政府發言人表示，5月零售業總銷貨價值按年繼續顯著下跌，主要受到旅客和市民消費模式的轉變，以及港元匯率高企的影響。去年同期的比較基數較高，亦有關係。

展望未來，發言人指出零售業界在短期內可能仍會面對一些挑戰。然而，國家最近公布的惠港措施，包括進一步優化個人遊計劃，以及提高內地居民旅客行李物品免稅額度，應對促進本港零售業務有幫助。特區政府大力推動盛事經濟和提振市面氣氛亦會帶來支持。市民就業收入增加，近期資產市場回穩，都對零售業有利。

發言人指出，5月零售業網上銷售價值按年上升超過兩成，佔整體零售銷售額近月持續上升，顯示因應消費模式的轉變，改變銷售形式，開創新業務，可以為零售業帶來新機遇。特區政府會持續支援中小企擁抱數碼轉型，包括通過數碼轉型支援先導計劃，協助零售業採用現成的數碼科技方案。

發言人同時指出，香港目前整體經濟情況正面。整體投資開支在第一季繼續擴張，而最新4至5月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。