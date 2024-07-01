內地客免稅額提高｜零售業界讚大進步　惟旅客消費降級料繼續要捱

訪港內地旅客入境免稅額今日（1日）起，由5,000元人民幣增至12,000元人民幣，並保留口岸免稅店3000元人民幣免稅額。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，免稅額是按訪港次數計算，故旅客來港10次，免稅額已達逾10萬元，增幅很大。不過，她認為訪港旅客消費已經降級，加上現時生意下滑、成本高企，業界仍要捱一段時間，望措施可以吸引更多大灣區旅客來港消費。



謝邱安儀稱，零售業界情況在短期內仍較為困難。（李宇婷攝）

6個口岸內地客免稅額提高至1.2萬人民幣

即日起，內地旅客經羅湖、落馬洲/福田、深圳灣、高鐵西九龍站、港珠澳大橋口岸等6個陸口岸回內地，消費免稅額將由現時的5,000元人民幣增至12,000元人民幣。入境口岸免稅店的3,000元人民幣購物免稅額不變。8月1日，除了橫琴一綫口岸，其他口岸將實施新的免稅額政策。

政府預計，放寬措施後每年可為香港帶來額外約88億至176億港元的消費額，以及約27億至54億港元的經濟增值。