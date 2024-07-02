內地免稅額提高　廠商會會長稱有助零售業　冀打造購物節吸灣區客

訪港內地旅客免稅額昨日(1日)起提高至15,000元人民幣，廠商會會長盧金榮相信措施對本港零售業有一定幫助，加上本港旅客增加，預料下半年經濟轉好。另外，廠商會下半年陸續舉辦不同大型展覽活動，配合「香港無處不旅遊」的理念，例如與旅行社合作，將工展會購物節列為內地旅行團的其一景點，希望吸引大灣區旅客。



廠商會會長盧金榮（中）表示, 訪港內地旅客免稅額提高對零售業有幫助。（洪芷菁攝）

訪港內地旅客免稅額昨日（1日）起提高至12,000元人民幣，廠商會會長盧金榮認為措施對下半年零售業有一定幫助。他解釋，有很多產品例如電子產品帶回到內地需打稅，「買部電話，依家可能五千蚊都買唔到一部好嘅電話，依家萬五蚊可以買到一部都幾靚嘅電話啦。」

相比海南提供旅客每年每人免稅購物額度為10萬元，盧金榮認為香港的免稅額仍具一定吸引力，「你金額少啲，可能吸引佢嚟多幾次，每一次都會買啲嘢返去啦。」至於上調空間，他表示固然希望越高越好。

由7月1日起，訪港內地旅客免稅額提高至12,000元人民幣。（黃梓霖攝）

他又指出，現時訪港旅客人數增加，有信心下半年經濟轉好，他又提到廠商會將會舉行不同特色的展覽吸引遊客。例如「第4屆工展會購物節」，廠商會與旅行社合作，將其列為內地旅行團的其一景點，主要希望吸引大灣區旅客，還有東南亞國家旅客。

至於壓軸活動「第58屆工展會」，將會以廠商會九十周年會慶為主題，與市民齊賀生辰，除了展覽，亦考慮安排大型「生日蛋糕」供市民打卡，及推出限量福袋供入場市民搶購，以及超過三百萬元的禮品及獎賞。廠商會亦會透過「工展顯關懷計劃」撥款，向900位基層市民送上現金券，讓他們在工展會享受購物樂趣。