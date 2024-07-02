九成半零售商料7至8月生意跌幅達單至雙位數　倡業主起碼減租三成

根據統計局公佈今日（7日）公布，本港今年５月零售業總銷貨價值的臨時估計為305億元，按年跌11.5%，首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計則按年跌6.1%。零售管理協會主謝邱安儀表示，旅客和市民消費模式的轉變，以及港元滙率高企持續影響本港，稱雖有「五一黃金周」加持，惟受天氣影響其零售水平不如市場預期。其零售市道疲弱或延續暑期，有八成半零售商預計6月生意會下跌有單至雙位數跌幅。



據協會調查顯示，有8成半成受訪零售商預計6月整體生意會有單至雙位數跌幅，有1成受訪零售商預期6月份整體生意會有單位升幅，剩餘5%受訪零售商則預計將會持平。

至於7、8月，謝邱安儀則稱有利有弊，表示雖受益假期內地旅客增多，但同樣受限內地遊客消費模式轉變，又是港人假期外遊高峰期，加上暑假巴黎奧運會賽事在晚上直播，或影響日間消費購物活，零售行業市道可能會較淡靜。因此有9成半受訪零售商預計7至8月份整體生意會有單位數至低雙位數跌幅 。她補充，現時零售市道比寒冬更嚴重，其零售生意下滑需要較長時間才能恢復，倡業主起碼減租三成，零售商才能經營下去。

謝邱安儀稱暑假巴黎奧運會賽事在晚上直播，或影響日間消費購物活，零售行業市道可能會較淡靜。（微博＠新華社）

稱於7、8月將舉行開心購物節

至於政府提升內地旅客購物免稅額，她稱對業界有幫助，但由於措施於本月才開始實行，效果尚未浮現，預計最快8月才見對業界實際的幫助。她續稱，將於7、8月將舉行開心購物節，跨界別合作推出優惠，期望吸引本地及旅客消費。

另外，今年零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，較上年同期上升21.9%，佔零售業總銷售額的8.7%。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，網購銷售的份額隨著科技發展以及消費模式轉變而上升，直言，「相信網購是新的趨勢，其銷售份額仍有增長空間，唯恐零售商需要時間適應。」