美股｜道指收市升162點　標指破5500點與納指創新高　Tesla飆一成

受到Tesla及多隻大型股提振，美股周二（7月2日）上揚，道指收市升162點，納指及標指破頂，其中標指首次收盤破5,500點。但由於7月4日為假期，加上市場觀望5日公布的非農就業數據，成交量較少。



道指收市報39,331.85點，升162.33點或0.41%；納指報18,028.76點，升149.46點或0.83%；標普500指數收報5,509.01點，升33.92點或0.62%。

蘋果Amazon股價創新高 AMD升4.2%

Tesla股價躍升10.20%，每股收報231.26美元，創1月以來最高水平。此前該公司報告第二季度汽車交付量下降5%，減幅低於預期。

美國債息下跌，蘋果公司（Apple）等大型股上漲，蘋果升1.62%、Amazon漲1.42%，同創收市新高，其中Amazon每股收報200美元。Alphabet也漲1.23%。

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia則下跌1.31%。其他晶片股走勢表現參差。其中AMD升4.21%。

丹麥製藥廠商諾和諾德（Novo Nordisk）下跌1.10%，此前美國總統拜登（Joe Biden）和參議員桑德斯（Bernie Sanders ）呼籲其降低其「減肥神藥」的價格。

媒體巨頭派拉蒙環球（Paramount Global）股價上漲5.72%，消息指億萬富翁Barry Diller的數位媒體集團IAC正研究收購。

鮑威爾重申：減息前需有更多數據支持

數據方面，美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS），5月份職位空缺減少22.1萬個，跌至814萬個，多於市場預期的791萬個。

另外，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同日重申，目前仍然未是時候減息，需要更多數據支持，但認為最近的經濟數據反映重大進展。