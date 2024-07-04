Tesla連漲7日至半年高　二代人形機器人Optimus本周將亮相上海

電動車龍頭特斯拉Tesla（美：TSLA）股價高歌猛進，連漲7個交易日，隔夜美股再抽升6.5%，報246.4美元，盤後現漲至248.4美元，重返去年底的高位。



而世界人工智能大會（WAIC）今日（4日）起在上海舉辦，Tesla行政總裁馬斯克Elon Musk，將發表演講。公司第二代人形機器人Optimus（擎天柱二代）將亮相。



Tesla官方發文指，Optimus是你的AI「芯」朋友，邀請見證人形機器人的再進化，共同探索特斯拉不止於車的秘密。

馬斯克曾預計 Optimus單一業務估值最多達25萬億美元

第二代人形機器人Optimus去年底首次亮相，重量較前一代減輕了10公斤，行走速度提升30%，同時配備了可抓握更精細物體的抓手。

而恰在今年早先的股東大會上，馬斯克提及公司發展時指，當大規模量產得以實現，Tesla大概每年可從Optimus中獲得大約1萬億美元的利潤。如果市盈率是20到25倍左右，這意味着Optimus單一業務的估值將達到20萬億到25萬億美元。