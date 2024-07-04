Tesla上海廠房已獲歐盟派員審查　有望調低反補貼關稅稅率

歐盟委員會6月12日公布，將對中國進口的純電動汽車加徵暫時性反補貼關稅。Tesla已主動申請對上海廠房審查，且上週已獲歐盟派員完成視察，一旦通過驗證將獲賦予獨立稅率，有可能獲得低於中國廠商平均21%的加徵比例。



美媒《政治報》（Politico）7月3日報道，根據歐盟貿易部門6月18日的文件，歐盟委員會已定於 6月26日至28日，到Tesla上海廠房視察，時間只有3天，遠少於其他廠商的長達數週。

根據歐盟委員會上月公布，拒配合歐盟調查的車廠最多可被加徵38.1%；願意配合但未被抽查的車廠，則平均加徵21%。歐盟此對3家車廠抽查，上汽集團（SAIC）因拒絕配合將被額外徵收38.1%； 而經過審視的吉利汽車（Geely）為20%、比亞迪（BYD）為17.4%。

2020年1月7日，Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）在上海出席國產 Model Y 計劃的啟動儀式。（Reuters）

Tesla是中國對歐盟最大的電動車出口商，但未被列入首批抽查名單，因此將被加徵平均21%的稅率。歐盟上月公布，Tesla已申請審查獨立評估關稅。

額外關稅將於7月4日以擔保形式開始暫時徵收，最終決定將於11月由歐盟各成員國表決，包括最終關稅水平，Tesla的單獨稅率也可能屆時確定。