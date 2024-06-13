科大商學院教授：有方法辨識假學歷　25/26學年推家族辦公室碩士

涉嫌以偽造學歷以報讀本港大學課程的現象引起關注，不少都由中介代辦。科大商學院資深副院長許佳龍教授表示，學院一直留意到相關情況，因此錄取學生時有不同方法查證，例如所有碩士學生均須經過「打爛沙盤問到篤」的面試，方法成本高但有效。他又指本港大學的報名程序簡單，一般學生應有能力應付，強調學生無須透過中介代辦。



另外，香港政府近年銳意吸引更多家族辦公室落戶香港，科大商學院透露將會開設與家族辦公室和家族企業領域相關的全新碩士課程，以培養相關人才。學院強調家族辦公室的工作並非單純資產管理，更涉及家族傳承及價值傳承等，課程會提供相關內容。



科大商學院資深副院長許佳龍教授（左）及商學院院長譚嘉因教授（右）。（盧勁揚攝）

曾遇申請疑偽造學歷 證屬實會禠奪學歷或革退

許佳龍教授表示，近年偽造學歷情況嚴重，的確有不少學生找中介機構代辦。科大商學院碩士每年收到逾萬申請，錄取約900個學生，他強調「（學生）見咗先會入到嚟」，「如果你係假嘅話呢，你係隱藏唔到嘅」，例如學生表示自己曾就讀某間大學，教授會不斷提問相關問題，「問問下就會發覺呢個人其實咩都唔知」。另外，商學院並不接受學生自行遞交學歷證明，必需由相關院校提供。

他指在多個方法配合下，基本上能夠找出涉嫌偽造學歷的申請，學院不會錄取該些學生，相信「走漏機會唔大」。學院過去曾收到匿名舉報指個別學生透過中介代辦申請，而學院均會認真處理。他強調即使學生已獲錄取，如果被發現使用假學歷可被革走，畢業生可被禠奪學位，因為不想外界以為本港有大學賣學歷，亦要確保課程質素。

就不少學生聘請中介代辦申請入學，許教授指現時報讀本港大學的程序簡單，只需在網站上載所需文件及繳交報名費即可，實在無須中介代辦。如果學生能力達標仍找中介代辦「有啲傻」，「咁簡單程序都搵中介嘅，呢個學生嘅決心我就有啲懷疑」。

25/26學年推新碩士課程 與家族辦公室和家族企業領域相關

就科大商學院的最新動態，許教授透露指學院正籌劃全新與家族辦公室和家族企業領域相關的碩士課程，該課程屬亞洲首個為培訓相關行業專才而設的碩士課程，預料課程可於本年底完成審批，首屆收生40至60人，設一年制全職學生或兩年制兼職學生選擇，學費全期約40萬元。他舉例，課程會有人文學科的課程，教授學生人文科學如何影響企業管理。

譚嘉因教授將升任副校長 許佳龍教授任商學院署理院長

另外，科大將有人事變動，商學院院長譚嘉因教授於7月1日起卸任科大商學院院長，轉任科大副校長（行政），資深副院長許佳龍教授將出任署理院長。譚教授表示，其新職位涉及學校財務、人事、資訊科技等事務，以建立平台供教職員及學生繼續向前，他回顧過去8年任職商學院院長期間，曾經歷社會事件及疫情，對學院有一定影響但亦復原得很快，感謝於最困難的時刻有各位同事、教授及同學以不同方法一起渡過。