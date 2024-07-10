SHEIN倫敦IPO進展不明　據報未來5年在英國及歐洲投資21億元

內地快時尚品牌希音SHEIN，近來因赴美上市遇阻，屢傳上市地點變更消息惹關注。外電最新消息指，其計劃未來5年在英國及歐洲投資2.5億歐元，折合約21億港元，用以擴充當地業務。



SHEIN主席Donald Tang接受《路透》訪問時稱，投資總額中有5,000萬歐元用於研發、生產及推廣，並孵化計劃中加入更多英國及歐洲設計師，其他投資額還可能包括用於採購的資金。

該筆資金或還將用於興建土耳其廠房，公司也計劃把部分生產業務外判至土耳其，不過目前公司大多數產品來自廣州約5,400個供應商。

SHEIN據報，計劃未來5年在英國及歐洲投資2.5億歐元。（資料圖片）

歐洲政客及紡織業協會人士批評Shein，透過低於150歐元包裹的稅務優惠，向歐洲大量傾銷低廉服裝，對當地產業造成打擊。

此外，屢有消息指SHEIN，已經在倫敦證交所秘密遞交上市申請，不過就常傳出進展不甚順利，不排除將來港上市作為後備方案。之前公司估值約有660億美元，折合約5,150億港元。