歐盟根據《數碼服務法》要求Temu與Shein提交合規資訊

中國跨境電商獨角獸Temu和Shein（希音）被勒令在7月提供遵守歐盟《數碼服務法》條例的訊息。



路透社6月28日報道，歐盟科技監管機構下令中國電商巨頭拼多多旗下海外電商平台Temu和競爭對手快時尚巨頭Shein在7月12日之前提供具體訊息，顯示兩家公司如何遵守歐盟《數碼服務法》條例。

勒令中國電商Temu與Shein提供合規資訊：圖為2023年3月1日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

2022年10月18日，中國快時尚品牌 Shein（希音）位於新加坡中央商務區公司辦公室的標誌。 （Reuters）

歐盟委員會在聲明中說，他們根據消費者組織提交的投訴，採取上述執法行動，要求Temu和Shein必須在7月12日之前提供委員會索取的訊息。

在歐盟《數碼服務法》項下，Temu和Shein面對更嚴格的管控。這兩家公司因為擁有龐大的用戶群，因此被確定為巨大的網上平台，要更好地應對其平台上出現的非法和有害內容。

歐盟委員會說，他們向Temu和Shein索取的訊息，包括兩家公司如何讓用戶通知他們在平台上出現非法商品，以及如何管控網上界面確保用戶不被暗黑模式（dark patterns，詐欺性設計模式）欺騙或操縱。

歐盟委員會也要求Temu和Shein提供更多訊息，包括兩家公司如何保護未成人，建議制度的透明度、商戶追蹤和遵守設計規則等。

歐盟勒令中國電商Temu與Shein提供有遵守《數碼服務法》的資訊：圖為2023年3月1日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

Temu說，他們將與歐盟委員會合作。公司發言人在電郵中說：「我們重申將致力於遵守運營市場的所有法規。」

Shein說，他們將持續與歐盟委員會密切合作。公司發言人說：「在收到歐盟委員會索取訊息的要求後，我們已立即着手應對相關問題。」

如果違反歐盟《數碼服務法》，公司所面對的罰款金額多達其全球營業額的6%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

