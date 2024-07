英國傳媒引述3位知情人士稱,歐盟正在制定計劃,對從拼多多旗下Temu和SHEIN等中國在線零售商購買的廉價商品徵收關稅。



報道稱,歐盟執委會本月較後時間將建議取消目前150歐元免稅門檻。

A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. (REUTERS)