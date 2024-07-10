許正宇稱金管局外聘80間投資經理　管理外匯基金約3成資產

財經事務及庫務局局長許正宇以書面回應立法會議員提問時指出，金管局除直接管理部分外匯基金資產外，亦有外聘投資經理，管理包括上市股票組合及其他特別資產類別在內的資產。僱用外聘投資經理的目的，是要借助市場上最佳的專業投資專才為外匯基金服務，讓外匯基金受惠於更多元化及互補的投資方式，以持續獲取回報並汲取外聘投資經理的市場洞見與專門投資知識。



他指出外匯基金的主要用途是調節港元匯價，並維持香港貨幣和金融體系的穩定，以保持香港國際金融中心的地位。為了讓外匯基金保持高流動性，以及在有需要沽售相關資產以實現上述政策目標時不會加重當時已受到衝擊的香港市場的壓力，外匯基金一直以來主要持有海外資產。

他又表示，去年外聘投資經理管理的資產佔外匯基金資產比例約29%。外聘投資經理的整體管理費用約佔其管理金額的0.43%。市場上投資經理的收費標準一般會因應不同資產的特點而不同。

他指出金管局於公開市場投資方面，聘用了約80間投資經理，合共管理約6,900億元資金，其中約90%資產是由在香港設有機構的投資經理管理。按照市場慣例，外聘投資經理並無特定委聘年期，但金管局會定期檢視其投資表現，並在有需要時作出適當調整。全部的香港股票投資，由20間外聘投資經理的本地團隊管理。過去數年，外匯基金也通過不同渠道，投資於32個本地對沖基金。

長期增長組合管理5170億投資項目

私募市場投資方面，許正宇表示外匯基金下的「長期增長組合」目前主要管理約5,170億元的投資項目，包括全球私募股權及海外房地產，一般投資年期為十年。「長期增長組合」主要與國際知名的投資經理合作，讓其擔任組合下的普通合夥人，其中超過60%已於香港設有機構。這些普通合夥人集中投資於全球或地區性資產。

他指出金管局設有完善機制，根據整體市場表現和其他投資目標相類似的基金經理的表現等因素，定期監察和評估外聘投資經理的表現。