回應羅兵咸舉報信　會財局稱3指控證據不足　就恒大審計續調查

恒大（3333）被指財務造假後，在今年4月網上流傳流一封針對恒大前核數師的匿名公開信。會財局指出為跟進於2024年4月19日發布新聞稿，針對傳媒廣泛報導一份有關指控羅兵咸的質量管理系統，及其對恒大（3333）審計質素有缺失的舉報信，對該會計師事務所就舉報信中的指控完成的內部調查進行了嚴謹的審查，有關審查現已結束。



在審查過程中所收集的證據，不足以支持以下三項有關羅兵咸永道質量管理系統的指控﹕分別為未能建立及維持有效的質量監控制度，以確保審計質素以及遵守專業準則和適用的法律及法規要求； 向恒大提供審計及其他專業服務時，未能遵守有關客戶承接及維持客戶關係的專業準則；以及未能分配適當人員負責會計師事務所質量管理系統的關鍵職位，有可能損害事務所的監控職能。



仍就羅兵咸對恒大審計質素指控進行調查

當局又指出有關對恒大審計質素的指控，正就羅兵咸的相關審計進行獨立調查，相關調查仍在進行中。

會財局表示考慮到公眾指控的嚴重性、公眾對會計專業誠信的信心的潛在影響，以及事件牽涉的公眾利益，決定作出公布。

當局致力維護公眾對審計專業的信任，並將毫不猶豫地採取果斷及一切必要行動，以解決公眾關切的問題。同時亦敦促公眾透過官方渠道直接向會財局匯報任何投訴或舉報指控，讓會財局能夠徹底、有效及保密地調查個案，從而維護調查過程的公平性及完整性，並保障公眾利益。