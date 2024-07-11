會財局稱仍調查恒大審計程序　不擔心個別事件　致會計界出現問題

恒大（3333）早前被內地證監會指財務造假，外界關注曾任公司核數師的羅兵咸的情況。會財局主席黃天祐指出，作為獨立監管機構，並未因個別事件而擔心個別事務所，或整個會計界出現問題，又表示對今年查察報告整體結果感到滿意。



會財局周三（10日）已發新聞稿，指出已嚴謹審查過羅兵咸就指控完成的內部調查，表示在審查過程中收集到的證據，不足以支持有關羅兵咸質量管理系統的指控。會財局行政總裁賴翠碧稱，信中針對有關事務所的指控，包括恒大審計項目的客戶承接、客戶關係等質量管理系統均不成立。至於對恒大的審計程序是否足夠仍在調查之中，不便透露。

據報羅兵咸在中國展開裁員行動，問到會否憂慮問題延伸至香港，黃天祐稱這涉及事務所自身經營，監管機構不適合有明確立場。若內部控制「失控」，監管機構會嚴肅跟進，但目前香港註冊會計師事務所未見有關情況。他又稱，若公眾對於上市公司核數師的審計工作不滿，監管機構有清晰的投訴及「吹哨子」渠道。

黃天祐表示，很多上市公司存在審計工作屬於成本的錯誤看法，認為公司思維宜改變，因為審計工作乃確保財務報告質量，能夠為公司收購合併、發債帶來幫助。