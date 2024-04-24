摩根許長泰料聯儲局推遲減息至9月　籲投資者要股債平衡

摩根資產管理發佈第二季度展望，亞太區首席市場策略師許長泰表示，美國年中減息可能不大，料推遲至最快9月份才開始，但減息周期一定會出現。他預計合計減息1厘半至2厘，預計投資者股票債券「平衡配置」。



就港股而言，許長泰預計今年第二、三季度港股表現尚可，不過投資者短線操作的難度提升，呼籲投資者將港股作為美股回調的避險市場，輕微配置，優先考慮傳統行業舊經濟股，此外，更多目光可投向東南亞、台灣、歐洲等市場。

優先考慮舊經濟高息股

許長泰對港股的形容為，「揸車在沒有燈的路」，只能憑藉自己的燈觀察較短的時期內，預計今年第二、三季度港股表現尚可。不過他也表示，中長期而言，中港股市投資難度高於其他市場。

他指出，中港股市當前估值低，較為吸引。不過需從「戰略性」轉向「策略性」投資。此前港股可較少操作而長揸，但目前投資周期應已縮短至3至6個月。

許長泰坦言，並非建議「零配置」。曾經有較悲觀的聲音指出需要「減持」港股，他認為可以繼續持有，但增持與否則需要視板塊分類討論。他對傳統行業高息股看高一線，而一度熱議的新經濟科網股，則認為此類公司頻出招降低成本，但是主要業務的收入增長卻未必能符合預期。且在政策方面，未見有如放款遊戲限制等，顯著的政策刺激措施，因此增持的排序可靠後。

美科技股非「泡沫」但存波動 籲股債平衡

就美股而言，許長泰指出，標普500指數其他成分股均有不同程度的增長，並非只有「美股七雄」跑出，醫療、金融等板塊均有貢獻。

他強調稱，儘管當前美股科技股估值高，但是與2000年及2008年的「科網泡沫」有別，彼時市場對於美國資產的總體態度並不理想。不過他也指，目前美國科技股短期存在波動性（volatility），投資者對於公司的收入、毛利率、市佔率等具備一定的要求和期待，方足以匹配其當下的股價。

此外，股票與債券收益密不可分，許長泰指出，當債券的收益率上升，所有股票的收益率都會下降，科技股就尤為敏感，因此他建議「股債平衡」。

內地居民消費未見顯著復甦

此外，他表示美國年中減息可能不大，料推遲至最快9月份才開啟，且若就業數據優於預期，或通脹持續高於3%，不排除至12月才開始減息。

不過許長泰就指，如若12月才開始減息，則恰好在美國大選結束後，政治風險性較大。雖然美國經濟仍強勁，但增長已然放緩，且美國中小企借貸成本仍高，壓力較大，因此減息週期一定會出現，幅度也未有減少，仍預計合計減息1厘半至2厘。

就中國宏觀經濟而言，美國減息周期推遲，料美元仍將強勢，人民幣受壓。內地第一季度經濟數據較理想，但是仍集中於產品出口，相較之下，居民消費及私人投資等領域未見顯著反彈。