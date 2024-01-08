2024前瞻｜摩通許長泰料股債跑贏定存　港股仍欠「火種」吸錢入市

港股近年表現不濟，更史上首次連續4年下跌的情況，恒指去年挫近14%。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰接受《香港01》專訪時表示，港股今年整體表現料將較去年有所改善，並錄得正回報。不過，環球市場來看，港股仍有機會跑輸美股及亞洲其他市場，特別是日本、韓國及新加坡股市。雖然港股估值便宜，但仍需要催化劑吸引資金入市。整體投資策略方面，高息環境下不少投資者持有定期存款，但今年則預計將同時跑輸股債，包括亞洲及港股高息股。



許長泰表示，目前港股欠缺「火種」，這方面需要更多的刺激經濟政策支持、內房市場需要回穩，（資料圖片）

港股如露營起火 仍缺「火種」

內地經濟左右大市表現，許長泰料今年增長有望保持在4.5至5%，內房市場有望在今年緩慢復甦，成交跌勢及樓價有望回穩。同時，他對環球股市包括亞洲股市具備信心，資金會尋覓亞洲投資機遇，水漲船高利好港股按年表現有所改善。

不過，目前港股欠缺「火種」，情況如去露營想要起火，已準備好很多木材，但需要碳精、打火機及有人去透爐，這方面需要更多的刺激經濟政策支持、內房市場需要回穩，政府對於私營企業態度需要轉變等。

許長泰指出，目前歐美投資者對於中港股市存在「戒心」，除了內地經濟仍待明朗考量外，也由於地緣政治及中美關係緊張，令避險情緒上升。但與此同時，中東、拉丁美洲及東南亞投資者，對地緣政治憂慮相對較少，對於內地經濟擔憂更多，故此若果經濟能有好轉跡象，便能吸引其入場投資。

許長泰認為，內房市場有望在今年緩慢復甦，期望政府在推動保障房等政策同時，也能推出提升買樓信心的政策。（新華社）

點評兩大焦點板塊 內房今年有望緩慢復甦

內房問題纏繞港股多時，如何善後，成投資者一大問題。許長泰認為，內房市場有望在今年緩慢復甦，成交跌勢及樓價有望回穩，主要考慮到已出台的政策包括限購逐步取消等利好，以及本身市場存在的剛性需求支持。潛在買家會視乎對未來樓價預期而決定是否入市，若果預計下跌或者持平便會壓抑其需求。他期望，政府在推動保障房等政策同時，也能推出提升買樓信心的政策，例如令私人市場價格更市場化。

許長泰指出，內地支持經濟政策仍未見有驚喜，但預計會持續支持穩經濟。貨幣政策方面，減息降準料仍有空間，但成效成疑，因信貸需求疲弱，市場信心仍待恢復。財政政策方面包括增加基建投資等措施料將持續，也預計會有政策支持新能源及電動車產業。不過，這兩個板塊短期預計仍將會有合併整頓，當中電動車板塊正面臨行業競爭激烈令利潤空間受壓，但中長期則看好，相具備出口競爭力。

許長泰表示，偏好港股方面的高息股，包括內銀、電訊及能源等舊經濟股。（資料圖片）

偏好高息股 包括內銀、電訊及能源

雖然對於港股看低一線，但許長泰表示，仍偏好港股方面的高息股，包括內銀、電訊及能源等舊經濟股，主要由於派息相對穩定，當中電信及能源等與內房關聯性也較低。至於內銀受到內房債問題拖累，壞賬率有上升風險，但由於已作充足撥備，預計不會觸發系統性風險。他並看好中國科技股，監管收緊已告一段落，這些企業成本控制得當利好盈利，加上估值吸引。

亞洲高息股方面，許長泰表示，推薦台灣電子板塊、澳洲上市股份及東南亞基建股，股息回報達4至5厘，價格也存在上升空間。台灣電子板塊包括半導體生產商等，不少以家族形式經營，有誘因及足夠現金去回饋股東，澳洲當地稅務制度則會盡力去推動上市公司提升派息。

許長泰看好債券，建議目前目前股債比例可調整為各佔一半。（林靄怡攝）

看好債券 股債配置各一半

整體投資策略方面，許長泰預計，美國聯儲局料最快今年下半年開始減息全年約1厘，雖然幅度較為溫和，但意味透過債券鎖定高息的窗口正逐步收緊，而股票投資仍具空間，故此看好債券，加上經歷去年的調整，環球債券價格相信會有上升空間。高息環境下不少投資者持有定期存款，但明年則預計將同時跑輸股債，包括亞洲及港股高息股。

投資者在資產配置方面，許長泰早前建議可持有60至70%債券，股票為30%至40%。不過，近日債息明顯回落，美國10年期國債也跌破4厘以下，許長泰最新建議，目前股債比例可調整為各佔一半。債券較為建議美國及歐洲政府債券，另外還有美國企業債。

許長泰表示，較為看好美股，及亞洲股市中的日本、韓國及新加坡股市。（資料圖片）

看好美股及日韓星亞洲股

股票投資方面，許長泰表示，較為看好美股及亞洲股市中的日本、韓國及新加坡股市，後者均為出口型經濟體，出口產品包括半導體及電子產品，這些產品今年以來去庫存化明顯，即使明年市場需求不大幅上升，也有補庫存的需求。至於近年升幅較大的印度股市，由於估值偏高，未來1年至18個月或將有調整，但若作為未來3至5年的長期投資，則仍可考慮。

美股方面，許長泰表示，目前偏好科技類的成長大型板塊，主要考慮到其現金流充裕及盈利穩定，而下半年若果宏觀經濟復甦，可轉為投資與經濟周期較為密切的板塊，例如工業、金融、能源及大宗商品等。