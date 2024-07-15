Google史上最大收購　母企Alphabet傳斥230億美元購網絡安全企業

谷歌Google母企Alphabet據報，正就收購網絡安全初創企業Wiz進行談判，《華爾街日報》引述消息指，該筆交易金額或達230億美元，折合約1,794億港元。



報道中消息人士表示，雙方可能很快公布有關交易，但仍有許多細節問題尚未解決。若能成事，將是Alphabet有史以來最大的一筆收購。雙方公司均未有回應外電查詢。



谷歌Google母企Alphabet據報，正就收購網絡安全初創企業Wiz進行談判。（資料圖片）

根據資料，Wiz公司已經成立4年，以紐約為總部，主要是爲企業的雲服務提供安全保護。今年5月，它在由Andreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners和Thrive Capital領投的一輪融資中以120億美元的估值，籌到10億美元。

雲計算領域，Google始終在追逐對手亞馬遜Amazon以及微軟Microsoft。不過近年來，壟斷監管機構一直在打擊科技巨頭收購科技初創公司的行爲。Alphabet 上一次大手筆的收購發生在十多年前，當時它以125億美元收購了摩托羅拉Motorola Mobility。