AI應用全面落地手機　OpenAI與Google比拼將步入小高潮｜伽羅華

OpenAI與Google最近在人工智能AI的競爭非常激烈,一周多前OpenAI推出GPT-4o,能夠整合文字、視象及音訊的AI模型,同日Google則發布最新版Gemini 1.5 Pro,兩者都是transformer架構,這場最尖端的技術比拼已經成為影響人類發展的重大變革。

自2022年11月30日OpenAI公布GPT首個版本,震撼整個AI市場,其後公司加快更新GPT版本,近月再推出由文本生成視象的SORA,開始有後來居上老大哥Google的勢頭,如果以AI市場份額而言,OpenAI市佔率為14.12%,擁有3,126家客戶,而Google AI的為3.21%,擁有711 家客戶,OpenAI在這AI類別中的客戶數量比Google AI多出2,415家。

OpenAI專注AI模型開發,當公司使用客戶的敏感數據進行訓練時,可能較業務多元化的Google更易取得客戶的信任,特別是這些客戶是以科技為本的企業,而OpenAI與最大金主微軟彼此建立一定區隔,微軟嚴格上未能控制OpenAI,亦有助公司爭取市場份額,故此,OpenAI以其更先進的AI架構、且沒有太多利益衝突之下,成功取得較Google更大市場佔有率。

OpenAI logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo