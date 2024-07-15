日央行月底議息　彭博引分析師稱縱加息　亦難扭轉日圓弱勢

日本央行將於本月底舉行議息會議，市場人士既關注當局會削減買債規模幅度外，亦會關注日本央行對未來息口走勢看法。據外電報道，有分析師指出就算日本央行在今年7月加息，恐怕亦難扭轉日圓走勢。



日圓兌美元於上周四及周五上揚，既與美國6月通脹低於預期引發市場人士預期聯儲局9月減息憧憬，以及日本當局或有干預，可是整周而言日圓兌美元升幅不足2%，反映出日圓或要擺脫弱勢仍屬要日本當局支持。

《彭博》報道，日圓兌美元在今年內累計貶值11%，推高當地通脹，市場人士預期日本央行或於本月底的議息會議後加息。經濟學家預期，日本6月份通脹為2.9%，較央行的2%目標水平高。

野村分析師指單靠加息不足扭轉貨幣方向

野村證券首席外匯策略師後藤祐二朗指出，若日圓在今年7月會議前續疲弱，央行或會提早加息，又預料若央行加息0.15厘，將觸發日圓升值2至3日圓。惟強調單靠加息不足以改變貨幣方向。

報道亦引述巴克萊銀行指出，日本央行將目標利率升至0.25厘，可是加息預期對匯價影響有限，並予9月底日圓匯價目標為160。該行駐新加坡亞洲外匯及新興市場宏觀策略主管Mitul Kotecha指出，日圓貶值引發日央行在本月加息預期，但日本與海外利率差距太大，無法扭轉日圓走勢。