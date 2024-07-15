Swatch上半年淨銷售跌14.3%　稱受內地對奢侈品需求跌影響

瑞士鐘錶生產商Swatch公布中期報告，指出上半年淨銷售額為34.45億瑞士法郎，按現行匯率計算按年跌14.3%，若以固定匯價計算則跌10.7%。淨利潤下跌70.5%至1.47億瑞士法郎，經營利潤跌70.3%至2.04億瑞士法郎。



公司指出上半年銷售額下跌，與包括港澳的中國市場對奢侈品需求下跌有關，又表示Swatch品牌在內地銷售錄得10%增長，但負面趨勢卻已出現。

公司又指出在中國市場以外的地區銷售，仍維持在2023年的高水平，與2022年上半年相比，整體銷售增長5.6%。

OMEGA x SWATCH MISSION TO THE MOONPHASE SO33W700（Source：SWATCH）

料內地市場潛力仍在

Swatch預料至今年底中國市場仍面臨挑戰，但相信該市場潛力猶在，並指出目前狀況予公司主力低價的品牌發展及爭取更大市場佔有率機遇。

公司又認為年在實施的削減成本計劃，將逐步產生效果，又預料措施的正面影響，特別是對生產部門的影響會在下半年顯示。同時預期在今年下半年相關狀況已有改善。