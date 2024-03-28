OMEGA x MoonSwatch推全白Full Moon手錶　錶盤藏Snoopy隱藏訊息

自從 OMEGA 與 SWATCH 合作 BIOCERAMIC MOONSWATCH 推出之後，每次都會引發熱烈話題與搶購，現在，最新款純白色月相腕錶，名為 Full Moon，看其名便知，這不只有搭載計時碼錶，更有著「月相功能」。



MISSION TO THE MOONPHASE SO33W700

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幸運象徵 Snoopy

1969 年 5 月的 Apollo 10 ( 阿波羅 10 號 ) 的任務中是在嘗試登月前進行初步探勘，需要從月球表面掠過進行「snoop around（勘查）」確認 Apollo 11 ( 阿波羅 11 號 ) 的著陸地點，肩負這一任務的登月艙便因此被命名為「Snoopy」。

1960 年代開始，Snoopy 一直是 NASA 的吉祥物，1970 年, Apollo 13 ( 阿波羅 13 號 ) 遭遇氧氣瓶爆炸，面臨生命危險的太空人，最大的挑戰就是14 秒的精準發射時間，當時他們就是藉由 OMEGA 計時腕錶 Speedmaster Moonwatch 超霸登月錶完成了這一項任務。1970 年，OMEGA 獲頒主要對人類飛行安全或任務上擁有傑出成就的個人和組織的Silver Snoopy Award，藉以表揚在太空探索歷史中的傑出貢獻,包括確保 Apollo 13 ( 阿波羅 13 號 ) 機組人員安全成功返航。

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純白錶身

Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE 的錶身為純白色，最顯眼就是裝飾於月相盤、躺在月亮上的 Snoopy。包括月相遮罩和月相盤上印有彎月和星星圖案，還有 Snoopy 漫畫中的經典台詞等隱藏細節,可於紫外光下顯現。

月相功能

Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE， 重現了首款登月錶 Speedmaster Moonwatch原版腕錶所有主要特點:不對稱的錶殼、著名的測速圈「數字 90 上圓點」細節以及經典 Speedmaster 小錶盤。在錶殼上則刻有任務宣言，錶盤與錶冠上則有 OMEGA X SWATCH 聯名標誌。電池蓋的裝飾靈感來自 Snoopy 世界的月亮圖案，最特別的則是錶帶，用的是專業太空服的 VELCRO©材質。

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MISSION TO THE MOONPHASE SO33W700

42mm，石英機芯，計時碼錶與月相顯示

錶圈：白色測速計 Bioceramic 生物陶瓷錶圈搭配黑色標記

錶帶：白色 VELCRO© 錶帶,搭配白色 Bioceramic 生物陶瓷錶環

發售日期：3/26

售價：HK$2,400

販售店鋪：Swatch 門市：圓方 Pop Up、中環 IFC、K11 MUSEA、銅鑼灣啟超道、旺角朗豪坊、尖沙咀海洋中心（每人每天於每間 Swatch 門市限購一只）



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