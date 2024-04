OMEGA x MoonSwatch追加全黑New Moon手錶　月相遮罩半透明更型格

早前幾天連假期間,大家都在關注花蓮大地震的消息或是被各種連假出遊的資訊給吸引,不過對於錶迷而言,還有一項新聞也在同時間內引起熱議,那就是Bioceramic MoonSwatch Mission To The Moonphase又來了!



還記得SWATCH才剛在2024年3月底發表了2024年最新版本的MoonSwatch,那是一款以白色生物陶瓷製作錶殼、於MoonSwatch原本的計時碼錶之外再添加月相/月齡顯示,重點是SWATCH於手錶中融入歐米茄超霸史努比登月錶的元素,將 Snoopy 圖案和月相/月齡顯示結合,一舉強化手錶原本就很誘人的魅力,在3月26日開賣當天又掀起了全球錶迷的排隊搶購潮。

MISSION TO THE MOONPHASE New Moon SO33B700

接著在2024年3月的最後一天,SWATCH又在社群平台放上一部短片,內容承接2024年2月19日的一則貼文而來:2月19日的短片內容是史努比拿著一個蛋糕上面插著白、黑兩色蠟燭,其中白蠟燭事後看起來就是暗指Bioceramic MoonSwatch Mission To The Moonphase;至於3月31日的短片同樣是史努比拿著那個蛋糕,不過這次白、黑兩色蠟燭都已經被點燃,史努比用力吹了一口氣後,白色蠟燭熄滅,不過黑色蠟燭的燭火還是繼續燒,而答案也在過了幾天後旋即揭曉:歐米茄 x SWATCH在相隔約十天後又再接再厲發表了黑色生物陶瓷版本的Bioceramic MoonSwatch Mission To The Moonphase,真的是令人又驚又喜。

驚喜的原因在於,MoonSwatch於2022年第一代發表時是一口氣出了11款,到了2023年的第二代,SWATCH於2023年3月開始,每逢滿月會推出一款新作,因此或許是習慣了Mission to Moonshine™ Gold那種幾乎一個月發一款錶的規律,這次的Bioceramic MoonSwatch Mission To The Moonphase竟在半個月不到的情況下便連出兩款新作,頻率快到讓錶迷有點措手不及不及。根據SWATCH表示,白色生物陶瓷錶殼、有點像超霸月之光面登月錶的Bioceramic MoonSwatch Mission To The Moonphase為「Full Moon」版本,至於比較晚推出採用黑色生物陶瓷錶殼、乍看以為是超霸月之暗面登月錶的這款則是「New Moon」版本,如此一來兩款錶的白與黑設計也顯得更為名正言順了。

Bioceramic MoonSwatch Mission To The Moonphase New Moon如前所述以黑色Bioceramic生物陶瓷材質製成,錶帶也配合錶殼顏色改為黑色VELCRO©錶帶,當然手錶面盤也從前作的白色換成黑色,包括面盤2點方向的月相盤以及半透明遮罩也都是黑色系。與「Full Moon」版本一樣,New Moon版本的月相盤、月球圖案和遮罩上分別以會發出藍光的UV油墨印上星星、新月輪廓以及「I CAN'T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT!」這句Peanuts漫畫的經典台詞,不過New Moon版本的半透明遮罩由於呈45度角傾斜,因此字樣不像Full Moon版本是水平排列而是分成上下兩段。

至於手錶其他部分則是大同小異,除了黑、白色系反轉之外,錶背的電池蓋上同樣有手繪風格的月球圖案,底下的MISSION TO THE MOON字樣則是灰色的,大致來說手錶的設計與功能都一樣,不過整體的全白與全黑色調會呈現出微妙的視覺感受差異,而且全白或全黑生物陶瓷錶殼的質感,比起前兩代的彩色系MoonSwatch又更接近歐米茄登月錶,市場的接受度相信會更高,讓這股MoonSwatch旋風可以繼續席捲下去。

Bioceramic MoonSwatch Mission To The Moonphase「New Moon」

發售日期:2024/4/8(一)

指定發售門市:中環 IFC、K11 MUSEA、銅鑼灣啟超道、旺角朗豪坊、尖沙咀海洋中心

參考價:HK$2,400

官方購買規則:每人每天於每間SWATCH指定專賣店限購1只



【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:MoonSwatch月相計時碼錶不只有白色 歐米茄 x SWATCH再推黑色生物陶瓷版本】