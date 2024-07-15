農夫山泉樽裝水劈價　一支售0.66人幣　消委會揭溴酸鹽達歐盟上限

天氣炎熱，內地瓶裝水品牌掀起新一輪「價格戰」。其中內地瓶裝水龍頭品牌「農夫山泉」（9633）推出的綠瓶純淨水，甚至低至每瓶0.66元（人民幣，下同）。農夫山泉今日（15日）收報33.5港元，跌4.56%，成交額3.99億元。



在7月上旬，成都《紅星新聞 》記者走訪多家大小型超市發現，在幾家瓶裝水龍頭品牌中，農夫山泉新推出的綠瓶純淨水，促銷力度最大。

農夫山泉綠瓶純淨水每支售0.66元。（網上截圖）

農夫山泉綠瓶純淨水每支售0.66元

翻查資料，農夫山泉綠瓶純淨水初期零售價，每支賣2元。但推出僅6個月，超市價格已降至1元。農夫山泉抖音旗艦店顯示，12支裝綠瓶純淨水，每瓶550毫升，參考價為14.9元，但目前優惠價格降至9.9元，相當於每支售價約0.83元。但如經永輝超市線上小程序，疊加優惠券後售價後，低至7.92元，相當於每支0.66元。

而農夫山泉發起「價格戰」，對其他品牌影響很大，各大品牌瓶裝飲用水亦紛紛推出促銷優惠應戰。其中一支怡寶過去均售2元，但現在很多超市的優惠價為1.2元；娃哈哈飲用純淨水12支裝，每瓶596毫升，優惠後售價為16.8元，即一支約1.4元。

農夫山泉紅瓶純淨水的溴酸鹽含量達歐盟上限。（vcg）

消委會揭溴酸鹽達歐盟上限

報道分析指，「從渠道上來講，農夫山泉綠瓶純淨水給代理商、終端的供貨價更有競爭力；從市場競爭來講，農夫山泉打價格戰，其他品牌就不得不跟着降價促銷」。

不過，消委會今日恰好在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水，當中在消毒劑殘餘及副產品測試中，發現農夫山泉紅瓶純淨水的溴酸鹽含量，達歐盟上限。消委會指攝取大量溴酸鹽，可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況甚或影響腎臟及神經系統。