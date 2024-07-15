消委會｜百歲山、農夫山泉溴酸鹽含量達歐盟上限　大量攝取致噁心

消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水，在消毒劑殘餘及副產品測試中，發現百歲山及農夫山泉的溴酸鹽含量達歐盟上限。消委會指攝取大量溴酸鹽，可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況甚或影響腎臟及神經系統。



在九款蒸餾水和純淨水樣本中，美果、飛雪也檢出每公升2微克溴酸鹽，惟其含量遠低於世衞飲用水中溴酸鹽的暫定準則值、即每公升10微克。



消委會檢取市面30款樽裝水，在消毒劑殘餘及副產品測試中，百歲山及農夫山泉檢出每公升3微克溴酸鹽。其含量已達歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值。

消委會指攝取大量溴酸鹽，可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況甚或影響腎臟及神經系統。國際癌症研究機構將其中一種溴酸鹽—溴酸鉀列為或可能令人類致癌物質。

消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

在九款蒸餾水和純淨水樣本中，美果、飛雪也檢出每公升2微克溴酸鹽，但遠低於世衞飲用水中溴酸鹽的暫定準則值、即每公升10微克。

農夫山泉的製造商表示其公司嚴於律己，致力於提供安全的產品。美果的分銷商則表示再沒有在市場供應該款產品。飛雪的製造商回應稱，消委會測試結果顯示其產品符合香港法規要求，及該公司內部的品質與安全標準。

消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

30款樽裝水總評由高至低：



+ 25