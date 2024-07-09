鍾睒睒旗下養生堂擬未來6個月增持農夫山泉　涉資不多於20億元

中國首富鍾睒睒擬過旗下養生堂，在未來6月個月增持農夫山泉（9633），涉資不多於20億元。



農夫山泉公布，獲控股股東養生堂有限公司通知，基於對公司價值認可和對公司未來整體業務發展及增長潛力的信心，養生堂計劃自今日（9日）起的約六個月內，在公開市場以其自有資金收購增持公司H股股份，預計總金額不逾20億元。

據公司公告披露，截至今日，養生堂直接持有農夫山泉合共75.15億股股份，佔公司已發行股份約66.82%。同時指出鍾睒睒以直接及通過養生堂間接持有公司合共94.44億股股份，佔公司已發行股份約83.98%。

鍾睒睒以直接及間接方式，合共持有農夫山泉83.98%。

公司指將維持足夠公眾持股量

農夫山泉表示，倘增持計劃實施，公司仍將維持已發行股份的足夠公眾持股量。董事會亦認為，養生堂的增持計劃反映控股股東對公司做出的長期承諾，以及對公司前景的堅定信心。