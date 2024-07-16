小米周五將推新摺機MIX Fold 4　雷軍同日年度演講主題為「勇氣」

小米（1810）創始人雷軍在微博發文，預告本周五（19日）晚上7時將舉辦第5次雷軍年度演講，主題為「勇氣」。而往年其年度演講一般定於8月，今年罕有提前。小米現隨市挫1.5%，報16.2元。



其續預告，屆時小米MIX Fold 4將登場，雷軍指這是小米史上最先進、最精密、最輕薄的滿配大折旗艦，薄至9.47mm，輕至226g，包含徠卡四攝、5X潛望鏡、50W無線充電等功能，雷軍形容其為「一款真正的頂配全能旗艦」。



Canalys：小米手機市佔率15% 全球排名第三

Canalys最新研究顯示，第二季全球智能手機出貨量按年增長12%至2.88億部，連續第三個季度錄得增長。

當中，三星以18%的市佔率居於榜首，蘋果緊隨其後，以16%的市佔率位居第二。小米則以15%市佔率排名第三。小米上季出貨量年增長率為27%，為前五名廠商中增長最快。