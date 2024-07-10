格力電器宣布打贏小米電風扇侵權官司　被訴者為小米旗下供應商

周二（9日）晚，格力電器宣布與小米電風扇知識產權官司的最終結果，指根據最高人民法院6月18日出具的法律文書，涉及侵權的米家小米電風扇不得再製造和銷售，侵權人須向格力電器支付185萬元人民幣。不過小米發言人回應稱，並沒有收到有關訴訟，引起關注。隨後，格力電器補充，被訴者為小米旗下供應商。



格力電器表示，2022年12月22日，廣州知識產權法院對小米官方旗艦店所售米家小米電風扇BPTS01DM侵犯格力電器專利權案做出一審判決，判其行為已經構成侵權，並賠償格力電器經濟損失和維權費用。然而，第三方的網絡上依然有這款小米電風扇的資料介紹，該款塔扇特點是搭載0.6米的超長出風口，150度超廣角送風。

格力電器正告各侵權主體立即停止生產、銷售侵權產品，否則將採取法律措施堅決維護公司合法權益。不過小米公司發言人回應稱，經查，並沒有收到有關電風扇（歸屬環境電器）的訴訟。

格力電器宣布打贏了小米電風扇侵權官司。（微博）

據（2023）最高法知民終1123號民事調解書顯示，一審原告為珠海格力電器股份有限公司，一審被告為造夢者（浙江）科技有限公司和東莞京東利昇貿易有限公司。其中，造夢者科技有限公司為小米旗下供應商和生態鏈企業，成立於2013年，是一家以從事電氣機械和器材製造為核心的企業，大股東為公司實控人顏為，持股比例為20.4%，隸屬於造夢者新風機集團，在其核心股東名單上沒有小米關聯企業的身影。而東莞京東利昇貿易有限公司由北京京東世紀貿易有限公司全額持股，隸屬於京東集團。

針對小米相關言論，格力電器隨後又補充了更詳細的信息，明確指出「小米官方旗艦店」銷售的產品「米家小米電風扇BPTS01DM」侵犯了公司相關專利，該侵權產品的委托方為小米通訊技術有限公司，製造商為浙江星月電器有限公司（即造夢者（浙江）科技有限公司前身）， 該公司已向公司支付185萬元。

格力電器還特意備注指，小米科技有限責任公司100%控股的天津金星創業投資有限公司，持有造夢者（浙江）科技有限公司8.0439%的股權。

格力電器董事長董明珠。（網易）

格力與小米近期角力不斷，6月28日，針對網上一些文章與短片指出，小米空調的銷量超過格力，格力電器董事長董明珠在股東會上直接回應，指最近網上編造的謠言較多，「我們不斷打假」。她更質問道：「小米說自己第一名，全靠別的廠家做產品，你的技術是什麼？誰是第一，消費者心裏有桿秤」。